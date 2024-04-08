آخر ليلة من رمضان.. تميم المراغي يؤم المصلين في "التراويح" بمسجد الحسين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يؤم الشيخ أحمد تميم المراغي، الليلة، المصلين في آخر ليلة من صلاة التراويح بمسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه، في آخر ليلة من رمضان 1445 هجرية، وآخر صلاة تراويح.

ومن المقرر أن يدعو الشيخ أحمد تميم المراغي بدعاء ختم القرآن الكريم، الليلة، بعد انتهاء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية.

وتقيم وزارة الأوقاف، عقب صلاة التراويح بمسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه، ملتقى الفكر الإسلامي، يحاضر فيه الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ مصطفى عبد السلام إمام مسجد سيدنا الحسين.

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