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BBC

بـ40 مليون دولار.. "اقتصادية قناة السويس" توقع عقد مشروع مجموعة إروغلو التركية

10:58 م الأحد 07 أبريل 2024

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مقرها بالعاصمة الإدارية، عقد مشروع مصنع إروغلو DNM لملابس الجينز بمنطقة القنطرة غرب الصناعية مع مجموعة إروغلو التركية القابضة.

يأتي المشروع على مساحة 62 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 40 مليون دولار، كما يوفر نحو 2750 فرصة عمل، يستهدف إنتاج 7.2 مليون قطعة جينز، ومخطط تصدير 70% من الإنتاج للخارج، وتخصيص 30% من الإنتاج للسوق المحلي.

قام بتوقيع العقد وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، ونورتين إروغلو، رئيس مجموعة إروغلو، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الهيئة وممثلي الشركة.

اقتصادية قناة السويس مجموعة إروغلو التركية مشروع مصنع إروغلو DNM مصنع إروغلو DNM لملابس الجينز

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