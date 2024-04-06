نجمة مسلسل مليحة للرئيس السيسى: نشعر بأن الفلسطينى فرد من أفراد الأسرة المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

قالت سيرين خاص، ممثلة فلسطينية، شاركت بمسلسل مليحة، إنها تشعر بالفرحة بتواجدها بإفطار العائلة المصرية، حيث أكدت أنها دليل بأن الفلسطيني فرد من أفراد الأسرة المصرية.

وأضافت، خلال كلمتها بحفل إفطار "الأسرة المصرية"، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنها وجدت التضامن في كل شبر بمصر.

وعبرت عن سعادتها من خلال مشاركتها بمسلسل مليحة، والذي يوصل الصورة الحقيقية للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

ووجهت الشكر لمصر، على جهودها في دعم القضية الفلسطينية، وتسخير كل قوتها الناعمة لتوثيق ما يحدث في قطاع غزة، حيث دعت الله بأن يديم السلام والأمن على كل البلاد العربية.