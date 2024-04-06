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BBC

السيسي: استلمت من ضياء رشوان ٩٠ مقترحا من الحوار الوطني

07:25 م السبت 06 أبريل 2024
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    الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية
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كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه استلم من الدكتور ضياء رشوان ٩٠ مخرجا ومقترحا من الحوار الوطني.
وأضاف السيسي: في الأمس القريب عاهدتكم خلال الكلمة الدستورية على رعاية مصالح الشعب والمحافظة على سلامة أراضيه، وأعاهد الله اليوم على مواصلة السعي من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها.
ووصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.

وتوافد كوكبة من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين، للمشاركة في حفل الإفطار.

وكان في استقباله السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية السابق، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

ضياء رشوان الحوار الوطني الرئيس السيسي إفطار الأسرة المصرية

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رمضانك مصراوي

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