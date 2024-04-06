القاهرة الإخبارية: دخول 50 شاحنة مساعدات و4 سيارات وقود إلى غزة عبر معبر رفح

كتب- مصراوي:

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن 50 شاحنة محملة بمواد إغاثية مرت من معبر رفح، بالإضافة إلى 4 سيارات محملة بالوقود.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تٌعرقل وصول المساعدات، حيث أكد أن الشاحنات تذهب لمنفذ العوجة من أجل الفتيش، والذي يبعد عن معبر رفح بمسافة 40 كيلو.

ونوه بأن هناك دورًا آخر لمعبر رفح وهو استقبال المصابين والجرحى من قطاع غزة، حيث دخل 18 مصابًا و28 مرافقًا، وتم توجيههم إلى المستشفيات.

وتابع أن إجمالي المساعدات التي دخلت خلال الـ6 أشهر الماضية من الأزمة الفلسطينية 67% من إجمالي المساعدات، موضحًا أن مطار العريش استقبل أكثر من 7000 رحلة جوية محملة بالمساعدات الإنسانية.