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احتفالية ليلة القدر.. السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن جهود الدولة في بناء وتطوير المساجد

10:49 ص السبت 06 أبريل 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

شهدت احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة القدر، والتي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلمٍ تسجيليٍ يسلط الضوء على فضل ليلة القدر وجهود الدولة المصرية خلال العقد الماضي في تطوير وبناء المساجد.

الفيلم التسجيلي سلط الضوء على مشاريع بارزة مثل مسجد مصر ومركزه الثقافي في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى دار القرآن الكريم الموجودة داخله، بالإضافة إلى جهود تطوير وتجديد مساجد آل البيت.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في استقباله.

السيسي وزارة الأوقاف ليلة القدر

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