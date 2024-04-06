عبدالمنعم سعيد: الفترة المقبلة ستكون للتشغيل والاستثمار

كتب- حسن مرسي:

كشف عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ والمفكر السياسي، عن إمكانية تأثير الحكومة الجديدة المحتملة في انخفاض الأسعار، مشددًا على أن هذا الانخفاض يعتمد على زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية.

أشار سعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أهمية تحقيق انطلاقة كبيرة تبني على ما تم إنجازه في الماضي وتحقق أهداف استراتيجية مصر 2030.

وأضاف المفكر السياسي، أن المرحلة السابقة كانت مرحلة البناء التي تطلبت توجيه الجهود نحو المهندسين، بينما ستتركز المرحلة المقبلة على التشغيل والاستثمار.

وأكد أنه على مدى العشر سنوات الأخيرة، زاد عدد السكان بمقدار 20 مليون نسمة، ولكن معدل النمو السكاني تراجع إلى 1.4، مشيرًا إلى أنه مع تحقيق تقدم مستدام، سيتراجع معدل النمو السكاني، وستتحسن نوعية الحياة من حيث التعليم والصحة.