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"الأوقاف" تضع برنامجا مميزا بالمساجد في ليلة الـ 27 من رمضان

03:15 م الجمعة 05 أبريل 2024

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:


أعلنت وزارة الأوقاف، إعداد برنامجا بالمساجد الكبرى ومساجد آل البيت والمساجد الحاصلة على الجودة والتي بها أئمة قادة فكر أو درس رائدات فكر، يتم تنفيذه ليلة الـ 27 من شهر رمضان المبارك.

وبحسب بيان، الجمعة، أوضحت الوزارة أن البرنامج على النحو التالي:

أولاً: عقب صلاة عصر اليوم الجمعة قراءة (سورة الملك) قراءة جماعية مع الجمهور، واختتام القراءة بمجلس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم).

ثانيًا: عقب الانتهاء من صلاة التراويح والوتر قراءة سورة (يس)، واختتام القراءة بمجلس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم).

وأِشارت وزارة الأوقاف، إلى أن المجال مفتوح لأئمة جميع المساجد الذين يرغبون في تنفيذ هذا البرنامج بمساجدهم على مستوى الجمهورية.

وزارة الأوقاف ليلة الـ 27 من رمضان المساجد

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