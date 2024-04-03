محافظ الجيزة: ضخ 72 طن سكر بالأسواق وجميع السلع متوفرة

كتب- محمد أبو بكر:

شهد اليوم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ، اصطفاف سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية "الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات"؛ لضخ 72 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيهًا للكيلو لمراكز ومدن المحافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا؛ لتوفير حياة كريمة لهم.

وتفقد "راشد"، بحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، عدد 6 سيارات محملة بالسكر المدعم لتوزيعهم على مراكز ومدن وقرى "منشأة القناطر وأوسيم والصف والعياط وأبو النمرس وأطفيح "، وذلك بسعر ٢٧ جنيه للكيلو؛ استكمالًا لما يتم ضخه دوريًأ بالمعارض والمنافذ السلعية.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات المعنية والتعاون في عملية توزيع السكر علي المواطنين بسهولة ويسر، موجهًا بتكثيف الحملات التفتيشية؛ لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق.

وبعث المحافظ، رسالة طمأنة للمواطنين، أكد فيها على توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية، واستمرار ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.

وثمن محافظ الجيزة، الدور الحيوي والرائد للقوات المسلحة ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مؤكدًا على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز؛ لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية جميع أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.