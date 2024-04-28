إعلان

BBC

خبير اقتصادي: خطط طموحة لرفع الناتج المحلي الإجمالي 70٪ عام 2027

11:43 م الأحد 28 أبريل 2024

الدكتور مصطفى بدرة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:

أفاد دكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، بتوقعات صندوق النقد الدولي بتحسن ملحوظ للأوضاع الاقتصادية في مصر، وخصوصاً خلال العامين الماليين المقبلين حتى عام 2025.

وفي حواره على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار بدرة إلى جهود الدولة الحثيثة لتحسين الظروف الاقتصادية عبر سن القوانين واللوائح التنظيمية الملائمة، وتطوير البنى التحتية والمرافق الحيوية، واجتذاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار داخل البلاد.

وأضاف بدرة، أن دخول مشروع "رأس الحكمة" حيز التنفيذ في النصف الأخير من السنة المالية 2024/2023، والذي نتج عن اتفاقيات أبرمتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، سوف يسهم بشكل فعال في إنعاش الوضع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.

وأكد بدرة على سعي الحكومة الحثيث للتعاون مع شركائها الدوليين، كالمجلس الأوروبي ودول الخليج العربي، لجذب المزيد من الاستثمارات للأسواق المحلية ورفع سقف ناتجها المحلي الإجمالي بمعدل 70% بحلول عام 2027/2028.

دكتور مصطفى بدرة صندوق النقد الدولي رأس الحكمة الاتحاد الأوروبي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عمرو أديب: مصر لن تكون بيئة خصبة لوظائف البرمجة دون توافر للإمكانيات

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان