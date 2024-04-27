كيف تدعم "العمل" تمكين المرأة اقتصاديًا؟.. الوزير يُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن وزارة العمل تحرص على دعم تمكين المرأة اقتصاديًأ، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، تنفيذ برنامج تدريبي ناجح استهدف 305 امرأة خلال فترة من سبتمبر 2023 إلى مارس 2024، بالتعاون مع وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة وشركاء محليين ودوليين.

وأضاف "شحاتة"، أن ذلك يأتي هذا البرنامج في إطار خطة الوزارة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتأهيلهن لسوق العمل، ومساعدتهن على إقامة مشاريع صغيرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف دمج المرأة في سوق العمل وتعزيز توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، بالإضافة إلى دمجهن في الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة.

وأوضح وزير العمل، أن الوزارة أنشأت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزير العمل، يتبعها 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات،وأصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي، ليسترشد به مفتش العمل أثناء عمليات التفتيش على المنشآت، ونظمت عددًا من الورش التدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأشار الوزير، إلى إصدار قرارات وزارية بإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن وتوفير بيئة عمل آمنة ووسيلة انتقال مناسبة وفقًا للقانون والقرارات الوزارية، وتضمنت القرارات إلغاء القيود المفروضة على عدد من المهن، مما يعزز فرص المشاركة للمرأة في مختلف المجالات المهنية.

وتابع، أنه لتمكين المرأة اقتصاديًا، شاركت الوزارة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022-2027" في أبريل 2022، حيث تم إعداد هذه الخطة من خلال لجنة ضمت ممثلين عن جميع الجهات المعنية، بمشاركة منظمة العمل الدولية والجهات ذات الصلة، بهدف خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة فيما يتعلق باتفاقية العمل الدولية رقم "190" بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وإطلاق مشروع للنهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها، مع التركيز على تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية.

واختتم "شحاتة"، حديثه: كل هذه الجهود تسير في اتجاه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تعد مصر أول دولة في العالم تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأكيد الدور الرائد للمرأة المصرية في تطوير المجتمع.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد

في شهر.. "العمل" تصرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة – تفاصيل

"العمل" تعلن عن وظائف بالخارج - الرابط وخطوات التقديم