قرار من "الصحة" لتسهيل إجراءات تعديل التكليف واستلام العمل

كتب- أحمد جمعة:

أصدر قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، تعميما على جميع الجهات التي يتم تعديل التكليف عليها، لأعضاء المهن الطبية، بعدم طلب إفادة بعدم الاستلام من الجهة الأصلية المكلف عليها، وتم تعديل التكليف منها، وذلك في خلال 6 أشهر من صدور قرار تعديل التكليف.

وأوضح التعميم، الذي حصل عليه مصراوي، أنه يأتي في إطار تسهيل إجراءات تعديل التكليف واستلام العمل لأعضاء المهن الطبية، وبناء على توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

وبحسب القرار: "يكتفي بقيام المكلف بكتابة تعهد بعدم الاستلام من الجهة الأصلية، على أن تقوم الجهة التي تم تعديل التكليف عليها بالتحقق من عدم الاستلام بمخاطبة الجهة الأصلية".

وأضاف القرار، أنه في حالة ثبوت الاستلام بالمخالفة لما تم إقراره بالتعهد، يتم إلغاء قرار تعديل التكليف وعودة المكلف إلى جهة عمله الأصلية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.