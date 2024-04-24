مؤتمر صحفي لـ42 حزبًا لمناقشة التعديل الوزاري وحركة المحافظين المرتقبة.. اليوم

كتب- عمرو صالح:

أعلن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًّا، في بيان له اليوم الأربعاء، عقده مؤتمرًا صحفيًّا الساعة السادسة مساءً، بمقر التحالف بجاردن سيتي؛ لمناقشة خطة التحالف بشأن التعديل الوزاري المرتقب لمجلس الوزراء وحركة المحافظين، بالإضافة إلى مناقشة رؤية التحالف في قانون المحليات والاستعداد للانتخابات المحلية المقبلة.

ونوه البيان بأنه من المقرر أن يشهد المؤتمر كلمة للنائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية بمناسبة عيد تحرير سيناء، والدور الوطني لمشايخ وقبائل وشباب شمال وجنوب سيناء.