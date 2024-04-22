نشرة التوك شو| أزمة تغطية جنازات المشاهير وانخفاض إنتاج حقل ظهر

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

"الصحفيين" ترد على بيان "الممثلين": نلتزم بالقواعد في ممارسة مهام الصحافة

علق حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، على البيان الصادر عن نقابة المهن التمثيلية بحظر الصحفيين من تغطية عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح حسين الزناتي أن أي شخص يمارس مهنة الصحافة دون التزامه بنقابة الصحفيين أو عدم انتمائه لصحيفة معتمدة أو موقع إخباري مرخص من قبل النقابة والمجلس الأعلى للإعلام يُعتبر منتحلاً لصفة الصحفي.

وأكد الزناتي أنه يجب عدم الزج باسم الصحفيين في أي بيان صحفي، فلم يكن الصحفيون وحدهم حاضرين في مراسم الجنازة، وبالتالي لا ينبغي تعميم أي تصريح على جميعهم.

وأضاف وكيل نقابة الصحفيين: "نحن نرحب بأي شكوى تتعلق بأي صحفي يكون عضوًا في النقابة، ونقوم بفحصها بعناية ونقدم الدعم لجميع الصحفيين في إطار القانون، ونلتزم بالقواعد واللوائح المتفق عليها في ممارسة مهام الصحافة".

وأكد الزناتي أيضًا ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية لوضع ضوابط لمثل هذه الحالات التي تثير الرأي العام في مصر، وأشار إلى أن التأثيرات السلبية لما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي في مصر تفوق الإيجابيات.



جدل لا ينتهي.. لميس الحديدي تُطالب بضوابط لتغطية جنازات المشاهير

علَّقت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل الذي تجدَّد مؤخرًا بين نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية عقب وفاة الفنان الراحل صلاح السعدني.

وأعربت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عن استيائها من اشتعال الجدل في كل مرة يحدث فيها جنازة لشخصية معروفة، مشيرة إلى أن الجدل المتكرر لا ينتهي بين دور الصحفيين وحرمة الميت أو بالأحرى الاحترام الواجب تجاه عائلة المتوفى التي تعاني من حزن شديد.

وعبرت "الحديدي" عن تفهمها لمشاعر أحمد السعدني في يوم صعب مثل جنازة والده والرغبة في أن يحترم حزنه دون أن يتم تصويره ونقله إلى الجمهور، وفي المقابل، أشارت إلى أهمية دور الصحفيين الشباب في أداء واجبهم من خلال تغطية الأحداث والتقاط الصور.

وعلقت على البيان الصادر عن نقابة المهن التمثيلية بشأن عزاء الراحل صلاح السعدني، مشيرة إلى أن هناك توترًا وجدلًا بين النقابتين وبين حق الصحفيين في أداء واجبهم ووضع القواعد المناسبة للتغطية الصحفية، كما أكدت على أهمية احترام خصوصية الأسرة ومشاعرها، في حين يتعين أيضًا احترام قواعد العمل الصحفي.

وشددت على ضرورة وجود قواعد واضحة وبروتوكولات تحترم خصوصية الناس وحزنهم، مع مراعاة قواعد العمل الصحفي، ودعت إلى ضرورة التباحث ممثلي النقابتين معًا والتوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع.

متحدث البترول: تناقص حقل ظهر ظاهرة طبيعية.. والانتاج وصل لـ5 تريليون قدم

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن حقل ظهر تم اكتشافه في ديسمبر 2017 وينتج منذ 6 سنوات، والإنتاج وصل لـ5 تريليون قدم مكعب و9 مليون برميل متكثف، موضحا أن هناك ظاهرة في كل الحقول وهي معروفة وعالمية وهي التناقص الطبيعي للآبار المكتشفة والمتوسط في الغاز 15% سنويًا.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، إلى أن الرقم الاحتياطي الذي يتم الإعلان عنه ليس ثابت ولكن لابد أن يكون هناك آبار تنموية في المنطقة المنتجة، مؤكدا أنه يتم حفر البير الـ19 للحفاظ على الاحتياطات الموجودة ومواجهة التناقص الطبيعي.

وأوضح أن حقول الغاز والبترول يوجد منطقة امتياز ويتم وجود كشف ويبدأ بالتقييم ويتم حفر آبار جديدة تنموية بجانب الحقل لزيادة معدلات الإنتاج وما يحدث ظاهرة طبيعية ولا يجب أن يكون هناك قلق بين المواطنين، مشددًا على أن الآبار التنموية ستوفر معدلات الإنتاج المتناقصة في حقل ظهر، ويتم التركيز على منطقة المياه العميقة في البحر المتوسط وهناك الشركات التي تعمل في المنطقة.

البترول: قرار تعليق تصدير الغاز المسال خلال فصل الصيف ليس جديدًا

أوضح المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أن قرار تعليق تصدير الغاز المسال خلال فصل الصيف ليس جديدًا، بل هو إجراء مُخطط له مسبقاً ويتم اتخاذه سنويًا، وذلك لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي المتزايدة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة ON، إلى أن مصر تعتمد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة لتلبية احتياجاتها، بما في ذلك الغاز والمازوت والطاقة المتجددة.

وأوضح متحدث البترول، أنه في بعض الفترات، تُضطر مصر لاستيراد المازوت لتوليد الطاقة، بينما تُصدّر الفائض من الغاز بسبب ارتفاع أسعاره العالمية.

وبين عبد العزيز أن انخفاض أسعار الغاز حالياً مقارنة بالمازوت، يجعل من استيراده بديلاً أكثر جدوى لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وشدّد المتحدث على أهمية تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مُؤكّداً على اتخاذ الدولة خطوات هامة في هذا الصدد، بما في ذلك إقامة محطات نووية.

"محدش يشتري".. الغرف التجارية: انخفاض في أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 27%

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 27%.

وقال عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بأنه تم عمل خفض إضافي 14% خاص بأسعار الزيت، معلقا: أسعار الجملة تنخفض والتجزئة في طريق الانخفاضات، مشددا على أن السلاسل التجارية بدأت في خفض السعر ما أدى إلى خفض الأسعار في محال البقالة والتجزئة.

ولفت عز إلى أن محال الفول والطعمية والكشري الصغيرة في الطريق لخفض الأسعار، منوها أن تقسيمة ساندويتش الفول 20% زيت، و10% فول والباقي خبز وخدمات، مشددا على أن علبة الكشري في طريقها للانخفاض وفق ضوابط يعد لها حاليا.

وأضاف قائلا: منتجي العيش الفينو مكسبهم محدود، وخفض أسعار القمح محليا ودوليا سيحل أزمة كبيرة الفترة المقبلة.

وبشأن ارتفاع أسعار السيارات، شدد على أن تعويم الدولار ليس الأزمة وإنما الأزمة كانت في وفرة العملة الصعبة، ونقص السلعة هو سبب رفع سعر السيارات، مختتما: "محدش يشتري أجهزة كهربائية الآن أو يخزن أي سلع لأن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات كبيرة تصل لـشهر بحد أقصى".



«الزراعة» تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق المصرية

كشف الدكتور سليمان عمران، رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي البطيخ بمعهد البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حقيقة وجود بطيخ مسرطن في السوق المصرية.

وقال عمران، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد: إن البطيخ المتواجد في السوق المصرية آمن تمامًا ولا يحتوي على أي مواد مسرطنة.

وأوضح أن «البياض» الذي يكون داخل البطيخ، لا يشير لوجود مواد مسرطنة، ولكنه هذه «البياض» يكون بسبب حصاد البطيخ مبكرًا، متابعًا: «ساعات بيكون في طبقة زي قشرة نايلون بيضة، دي نأكلها

وأكد أن البطيخ المصري على جودة عالية، لافتًا إلى وجود ثقافة عالية من قبل مزارعي البطيخ حاليًا.