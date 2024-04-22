محافظ الجيزة يصدر قرارا بإنشاء قسم "الحفاظ على التراث" - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرار باستحداث قسم جديد بالإدارة العامة للسياحة تحت مسمى "الحفاظ على التراث" انطلاقا من أهمية الحفاظ على التراث الحضارى والتاريخي بالمحافظة والارتقاء به.



وأشار "راشد"، بحسب بيان المحافظة، اليوم الإثنين، أن القسم معني بحصر عناصر التراث الحضاري المادي وغير المادي لمحافظة الجيزة والذى يتميز بالعديد من المقومات التى تؤهله لأن يصبح أحد عوامل الجذب السياحي للمحافظة، إلى جانب بحث آليات دراسته والحفاظ عليه وتوثيقه بالمنظمات الدولية المعنية بحفظ التراث.

وأضاف المحافظ، أن القسم يختص أيضاً بالمشاركة فى إعداد مشروع الهوية البصرية للمحافظة والذي يعبر عن التراث الحضاري المتميز والمتفرد للمحافظة، وإعداد الملف الخاص بتسجيل محافظة الجيزة وإدراجها بشبكة المدن الإبداعية بمنظمة اليونيسكو.

وأوضح محافظ الجيزة، أن البرنامج يختص أيضاً بوضع برنامج توعية وتعريف بالمحافظة ومكوناتها التراثية والتاريخية وإقامة ورش عمل، ومؤتمرات علمية لذلك ووضع تخطيط الأنشطة التى لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الآثار والتراث والارتقاء بعملية تقييم وتخطيط المواقع التراثية.

ووجه "راشد"، بسرعة الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بتوفير الكوادر البشرية المعاونة اللازمة والمؤهلة للعمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتمكين القسم من تنفيذ مهامه بكفاءة وفاعلية.