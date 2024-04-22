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مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون التأمين الموحد

11:45 ص الإثنين 22 أبريل 2024

مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

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كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة قانون التأمين الموحد.

و من المقرر أن يلقي وزير المالية د. محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.

كما تشهد الجلسة، عرض من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.

مجلس النواب قانون التأمين الموحد حنفي جبالي
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