"الصحفيين" ترد على بيان "الممثلين": نلتزم بالقواعد في ممارسة مهام الصحافة

كتبت- داليا الظنيني:

علق حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، على البيان الصادر عن نقابة المهن التمثيلية بحظر الصحفيين من تغطية عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح حسين الزناتي أن أي شخص يمارس مهنة الصحافة دون التزامه بنقابة الصحفيين أو عدم انتمائه لصحيفة معتمدة أو موقع إخباري مرخص من قبل النقابة والمجلس الأعلى للإعلام يُعتبر منتحلاً لصفة الصحفي.

وأكد الزناتي أنه يجب عدم الزج باسم الصحفيين في أي بيان صحفي، فلم يكن الصحفيون وحدهم حاضرين في مراسم الجنازة، وبالتالي لا ينبغي تعميم أي تصريح على جميعهم.

وأضاف وكيل نقابة الصحفيين: "نحن نرحب بأي شكوى تتعلق بأي صحفي يكون عضوًا في النقابة، ونقوم بفحصها بعناية ونقدم الدعم لجميع الصحفيين في إطار القانون، ونلتزم بالقواعد واللوائح المتفق عليها في ممارسة مهام الصحافة".

وأكد الزناتي أيضًا ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية لوضع ضوابط لمثل هذه الحالات التي تثير الرأي العام في مصر، وأشار إلى أن التأثيرات السلبية لما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي في مصر تفوق الإيجابيات.

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