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"السلع التموينية" تتعاقد على 200 ألف طن سكر خام

04:04 م الأحد 21 أبريل 2024

سكر

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كتب- محمد سامي:

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على 200 ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2024.

وقالت الهيئة، في بيان، الأحد، إن بذلك يكون إجمالي ما تم التعاقد عليه الفترة الماضية والحالية 450 ألف طن سكر خام.

وأوضحت أنه سيتم إعادة تكرريهم بمصانع سكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك لتعزيز المعروض بالأسواق من تلك السلعة الاستراتيجية المهمة والحفاظ على ثبات الأسعار بزيادة الضخ في الأسواق، بجانب ما يتم إنتاجه من مصانع بنجر السكر وقصب السكر.

سكر وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية
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