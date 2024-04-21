حج 2024.. السياحة: مد قبول اعتذارات الحجاج حتى هذا الموعد - مستند

كتب- محمد أبو بكر:

قررت وزارة السياحة والآثار، مد آخر موعد لقبول طلبات اعتذارات الحجاج والذي كان قد تم تحديده 2 أبريل 2024.

وأوضحت غرفة شركات السياحة، بحسب منشور لها، حصل مصراوي على نسخة منه، أن وزارة السياحة والآثار قررت مد آخر موعد لقبول طلبات اعتذارات الحجاج حتى 22 أبريل 2024.

وأشارت الغرفة، إلى أن ذلك في ضوء التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارة والغرفة؛ لإنجاح موسم الحج الحالي 1445 هجريا، وإلحاقا بالكتاب الدوري رقم 69 والمتضمن أن آخر موعد لقبول اعتذارات الحجاج هو 2 أبريل 2024.