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"القومي للمرأة" يهنئ ماري لويس لتكريمها في احتفالية الأسرة المصرية

06:52 م السبت 20 أبريل 2024

القومي للمرأة يهنئ ماري لويس لتكريمها في احتفالية

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كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى مارى لويس عضوة المجلس ورئيسة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ومصممة الأزياء العالمية لتكريمها في احتفالية الأسرة المصرية التي نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس برعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والتي حملت شعار "صحة الأسرة =صحة المجتمع".

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التكريم المستحق للسيدة مارى لويس بشارة التى تعد نموذج مشرف للمرأة المصرية ورائدة في خدمة قضايا المرأة بالمجتمع خاصة التمكين الاقتصادي للمرأة متمنية لها المزيد من النجاحات.

المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي مارى لويس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة البابا تواضروس الثانى بابا
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