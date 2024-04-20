مصر تكثف أعمال الاسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

كتب- محمد سامي:

واصلت القوات المسلحة جهودها في إعداد وتجهيز ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة عبر الجسر الجوي الممتد على مدار الأسابيع الماضية، حيث تقوم عناصر قوات المظلات بالإعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات والتي تضم عشرات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية التي يتم تقديمها من الهلال الأحمر المصري وإعدادها للإسقاط الجوي باستخدام المظلات.

فيما تقوم طائرات النقل العسكرية المصرية بتنفيذ طلعاتها اليومية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية لإسقاط المساعدات على المناطق التي يصعب الوصول إليها بقطاع غزة وفقاً لمنظومة عمل دقيقة وحسابات معقدة بما يضمن وصولها لمناطق الإنزال المخططة شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك مع تواصل الجهود المصرية والدولية لضمان إنفاذ المساعدات بصورة كافية ومستدامة عبر معبر رفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتضميد جراحهم ومنحهم الأمل في ظل تدهور الأحوال المعيشية والإنسانية داخل القطاع.