"مصر للطيران" تشارك في معرض دولي للسياحة والسفر بموسكو



القاهرة - أ ش أ:

شاركت "مصر للطيران" بالجناح المصري للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال الدورة الثلاثين للمعرض السياحي الدولي الأكبـر بموسكو 30 years Mitt، خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس 2024، بمركز Crocus الدولي للمعارض والمؤتمرات بموسكو؛ حيث ضم الجناح المصري عددا من المنشأت السياحية والفندقية وشركات السياحة المصرية.

وبحسب بيان أصدرته "مصر للطيران" اليوم الثلاثاء، فقد شارك بالحدث - الذي يعد من أكثر المعارض المهنية المتخصصة في السياحة والسفر بالسوق الروسي - قرابة 768 شركة عارضة من 21 دولة و57 منطقة روسية، تمثل أهم وكالات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات ووكالات السفريات البحرية Cruises، وسفريات التخييم Glamping ، وشركات السياحة و الفندقة، وشركات تنظيم المؤتمرات وغيرها؛ هذا بالإضافة إلى 14830 زائرا و170 متحدثا دوليا.

وقام كل من عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والسفير نزيه النجاري سفير مصر بموسكو، بزيارة جناح "مصر للطيران" داخل الجناح المصري للهيئة بالمعرض بحضور محمد القاضي مدير مكتب مصر للطيران بموسكو، الذي قام بعقد عدة لقاءات مهنية مع مسئولي وممثلي منظمي الرحلات بالسوق الروسية، وذلك لعرض أحدث برامج وخدمات "مصر للطيران"؛ لجذب مزيد من الحركة الوافدة من روسيا حيث تحتل المرتبة الثانية في أعداد السائحين القادمين إلى مصر هذا إلى جانب مناقشته سبل التعاون للتـرويج للمقصد السياحي المصري وما يذخر به من مقومات سياحية وأثرية حيث تعد مصر هي الوجهة المفضلة للسائح الروسي.

هذا وتقوم "مصر للطيران" بتسيير رحلتين يومياّ إلى موسكو بالطائرة بوينج B737-8.