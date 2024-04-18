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الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الجمعة - بيان بدرجات الحرارة

04:14 م الخميس 18 أبريل 2024
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    حالة الطقس بجنوب سيناء
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    حالة الطقس بجنوب سيناء

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 19 أبريل 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان الخميس، إنه يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، على عدد من المناطق، فهي كما يلي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 29 والصغرى 16 درجة.

- الوجة البحري: العظمى 29 والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء: العظمى 24 والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 21 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15 درجة.

  • جنوب الصعيد: 37 والصغرى 21 درجة.
  • 438811689_817288137096422_5102800817089296571_nالطقس
الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية
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