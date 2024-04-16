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نقيب التمريض: التأمين الصحي الشامل أحدث ثورة كبرى في منظومة الصحة

10:14 م الثلاثاء 16 أبريل 2024

الدكتورة كوثر محمود

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كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حريصة على تحسين مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة للأطقم الطبية بأكملها وعلى رأسهم الأطقم التمريضية، وهو الأمر الذي تحقق بفضل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت ثورة كبرى في منظومة الصحة في مصر، التي قضت على التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، من حيث البنية التحتية وتطوير وتأهيل المستشفيات وزيادة المرتبات والتدريب الطبي المستمر والتحول الرقمي وتغيير الهوية البصرية للفريق الصحي وغيرها.

وأوضحت نقيب التمريض أنه تمت مضاعفة رواتب التمريض في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لتتراوح ما بين 7 آلاف إلى 17 ألف جنيه حسب الدرجة والكفاءة للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، في حين أن مرتب الممرض خارج المنظومة قد يصل إلى 6000 جنيه، وتابعت: "نأمل أن يتم مساواة رواتب التمريض في مصر إسوة بالتمريض في منظومة التأمين الصحي الشامل".

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة تم تطبيقها في 6 محافظات و29 مستشفى و256 وحدة صحية، ويعمل بها 13 ألف ممرض وممرضة، لافتة إلى أن هناك خطة من الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات بحلول عام 2030.

الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض التأمين الصحي الشامل ثورة كبرى في منظومة الصحة

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