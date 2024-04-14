أجواء حارة وظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة

"الأرصاد": موجة حارة بدءًا من الغد وحتى هذا الموعد

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الأحد وعلى مدار الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود استقرار في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة، اليوم الأحد، إلى جانب ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على جميع المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 29 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 31 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 35 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط مستقرة ومناسبة لجميع الأنشطة البحرية.

وحول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، أشارت الهيئة إلى وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة على القاهرة حاجز 30 درجة نهارًا، فيما تبقى الأجواء مائلة للبرودة ليلًا.

وتبقى الظاهرة المؤثرة خلال الفترة المقبلة، هي الشبورة المائية صباحًا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.