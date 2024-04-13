قد تكون متصلة وبينها شم النسيم.. 4 أيام إجازة في الأسبوع الأول من مايو 2024

أقل من أسبوعين على تغيير الساعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

كتب- عمرو صالح:

تنتهي غدًا الأحد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 والتي بدأت الثلاثاء 8 أبريل الحالي، لكن الإجازات والعطلات الرسمي خلال الفترة المقبلة مستمرة، سواء خلال شهر أبريل أو مايو.

ويستعرض "مصراوي" تفاصيل الإجازات سواء العطلات الرسمية أو الأسبوعية، خلال أول أسبوع من شهر مايو 2024.

وتوافق إجازة العمال يوم الأربعاء 1 مايو 2024 والتي من الممكن ترحيلها إلى يوم الخميس 2 مايو وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترحيل الإجازات الأسبوعية إلى نهاية الأسبوع.

ووفقًا لهذا الإجراء تكون أيام الإجازة، الخميس 2 مايو، عطلة رسمية، والجمعة والسبت 3 و4 مايو 2024، عطلة أسبوعية، على أن يتم العودة للعمل يوم الأحد، ثم منح إجازة عيد شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو 2024.

لكن مصدر حكومي، رجح أن يتم ترحيل إجازة عيد العمال المقررة الأربعاء 1 مايو 2024 لتكون الإجازة الأسبوعية والرسمية متصلة تبدأ من الجمعة وتنتهي الاثنين بمعدل 4 أيام متصلة.



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