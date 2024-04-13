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BBC

الطقس اليوم.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وأجواء مناسبة للخروج

10:23 ص السبت 13 أبريل 2024
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    أجواء عيد الفطر
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    أجواء عيد الفطر
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    أجواء عيد الفطر
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كتب- محمد نصار:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم السبت والظواهر الجوية على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه تسود اليوم السبت أجواء مستقرة على الأنحاء كافة، تكون مناسبة للخروج والاستمتاع بعطلة العيد.

وأعلنت الأرصاد الجوية، وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتكون الأجواء اليوم مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 28 درجة مئوية.

وعن حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر، أشارت الأرصاد إلى أنه تظل الأجواء مائلة للبرودة على شمال البلاد لطيفة جنوبًا، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء يقلل من الإحساس بالحرارة نهارًا.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة احتفالات العيد

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