بالصور.. احتفالات المواطنين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك بوسط البلد

طوارئ العيد ومخرجات الحوار الوطني.. ماذا حدث في وزارة التنمية المحلية

إقبال كبير على الحدائق العام في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- إسلام فاروق:

شهدت منطقة وسط البلد في القاهرة، تكدسات للمواطنين، احتفالا بثالث أيام عيد الفطر المبارك 2024.

ورصدت كاميرا "مصراوي" تواجد مكثف للمواطنين أمام سينمات وسط البلد لمشاهدة أفلام عيد الفطر المبارك.

وشهدت المنطقة تواجد مكثف للشباب الذين يحتفلون بالعيد وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور، تزامنا مع إعلان الحكومة إجازة عيد الفطر المبارك.

يذكر أن الحكومة أعلنت عن إجازة عيد الفطر المبارك 2024 في الفترة من التاسع وحتى الـ 14 من أبريل الجاري، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.