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وزير الري: رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر

02:52 م الأربعاء 10 أبريل 2024

الدكتور هاني سويلم

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كتب- مصراوي:

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال إجازة العيد.

وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الري، إن العاملين بالوزارة في مواقعهم بنظام النوبتجيات لضمان وصول المياه لكل المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الري والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدوري عليها للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفوري لأي أعطال.

كما وجه الوزير بالتنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد.

هاني سويلم وزارة الموارد المائية والري إجازة عيد الفطر عيد الفطر

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