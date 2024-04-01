للمقبلين على التطوع بالجيش.. ٤ تنبيهات مهمة قبل تسجيل البيانات

كتب- محمد سامي:

بدأ اليوم الراغبين في التطوع للقوات المسلحة بتقدم الأوراق، وذلك بعد استكمال البيانات بالملف واستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع حتي الثامن من مايو المقبل وبعد قبول الملف مستكملاً ومراجعة الشروط يتم تحديد توقيتات الإختبارات لكل شاب وتتوالى نتائج الإختبارات تباعاً وتوقيت الإختبار التالى بواسطة رسائل SMS على رقم التليفون المسجل بطلب الالتحاق.

وبدأ الشباب الراغبين في التطوع بتسجيل البياناتات على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالي: اضغط هنا إعتباراً من 11/03/2024 الماضي ويستمر حتى 03/05/2024 وطباعة نموذج طلب الالتحاق والمحدد به التوقيت المقرر لسحب الملف من أماكن صرف الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة وأقسام التجنيد بالمحافظات إعتباراً من 30/03/2024 وحتى 05/05/2024 ، ويتم صرف ملفات قصاصى الأثر من مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بأسوان.

وفي ذلك الإطار هناك بعض الإرشادات العامة التي يجب أن ينتبه إليها المقبلون على التطوع بصفوف القوات المسلحة ومنها:-

- التأكيد على التوقيتات والأماكن المحددة للاختبارات.

- التأكد من صحة المستندات والبيانات التى يتقدم بها الشاب حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

- الإبلاغ الفورى عن الأشخاص الذين يوهمون الشباب بقدرتهم على مساعدتهم للإلتحاق بالقوات المسلحة ويبتزونهم مادياً والحذر من التعامل معهم.

- التأكيد على قيام الشاب بالتقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها ( المركز / قسم الشرطة) الذي استخرجت منه بطاقة الرقم القومي أول مرة.