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BBC

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يؤكدان على تطوير العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون المشترك

08:33 م الإثنين 01 أبريل 2024

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يؤكدان على تطوير الع

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كتب- محمد فتحي:
أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكدا الحرص المتبادل على تطوير العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.

وأقيمت مساء اليوم، مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته فور وصولهما إلى العاصمة الأردنية عمان.

ووصل قبل قليل الرئيس السيسي والسيدة قرينته إلى العاصمة الأردنية عمان، وفقًا لما أفادت به "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيبحث مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لاسيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل في نوفمبر 2023، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي.

وعقد الرئيس السيسى، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، مباحثات قمة بالقاهرة.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي أكدا موقفهما الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة فى 19 أكتوبر الماضى.

ورفض الزعيمان خلال اللقاء أية محاولات للتهجير القسري لسكان غزة إلى بلديهما.

ملك الأردن الرئيس السيسي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

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