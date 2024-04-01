فتح الباب خلال ساعات.. كيفية التقديم والأوراق المطلوبة لمسابقة عمال مساجد 2024

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، غدا، باب التقدم لمسابقة عمال المساجد لعام 2024 لصالح وزارة الأوقاف، ولمدة أسبوعين.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم لوظيفة عمال مساجد بالأوقاف، عبر الرابط التالي: هنا

وجاءت شروط التقدمم على النحو التالي:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام

مؤهل أقل من المتوسط"إعدادية عامة أو أزهرية".

- الأوراق المطلوبة:

- الصورة الشخصية

- الرقم القومي وجه أول سارية

- الرقم القومي وجه ثاني سارية

- شهادة المؤهل الدراسي

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- إيصال الإيداع البنكي "إيداع مبلغ 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علماً بأن يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).