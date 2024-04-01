برلمان العاصمة الإدارية جاهز لحلف اليمين الدستورية للرئيس السيسي.. صور

مقارنة قبل وبعد| 30 صورة لتطوير موقف الألف مسكن.. كيف أصبح شكله؟

كتب- محمد عبدالناصر:

يشهد البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل حلف اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وانتهت شركة المقاولون العرب من تنفيذ مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية والذى يعد أيقونة العمران الحديث في مصر، والذي فاز بجائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية.

وجاءت أهم المعلومات والمواصفات الخاصة ببرلمان العاصمة الإدارية على النحو التالي:

يتكون مشروع برلمان العاصمة الإدارية، من المبنى الرئيسى (دور بدروم , دور أرضي و8 أدوار متكررة).

المبانى خدمية (مساحة الأرض 34,000 م2 والمساحة البنائية 65,230م2) و تتكون من :

- مبنى الخدمات الكهروميكانيكية.

- مسجد يسع لعدد 250 مصلي.

- مركز طبي ومبنى خدمات للمجلس

- مبنى أمني بمحطة إطفاء.

- جراجات على دورين سعة 1500 سيارة.

- أسوار بطول 1400 م/ط و عدد 6 مداخل عبارة عن 2 مدخل رئيسي + 4 مداخل فرعية.

القاعة الرئيسية لمبنى البرلمان :

- تسع 1000 عضو ومكاتب لـ 3200 موظف بمساحة 3500 م2 وبارتفاع 65م .

- القبة السفلية Steel Structure بقطر 52م + القبة العلوية خرسانية بقطر 57م.

- تطلب تنفيذ القبة عمل شدة بمكعب حوالى 200،000 م3 داخل قاعة المجلس وعمل برج معدني مؤقت بكمية 70 طن .

يتميز المشروع بأن جميع خاماته محلية الصنع ومزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي وقد تم الإنتهاء من الهيكل الخرساني للمبني الرئيسي وجاري تشطيبه وتجهيزه علي أعلي مستوي من المباني الحكومية الحديثة.

جدير بالذكر أن اجمالى كميات الخرسانة بالمشروع بلغت حوالي 160 ألف م3خرسانة، وإجمالي كميات الحفر بالمشروع (320 ألف متر مكعب ) من ضمنها ما يقرب (160 ألف متر مكعب ) صخور .

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