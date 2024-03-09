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السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان

06:57 م السبت 09 مارس 2024

مواعيد القطارات

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كتب- محمد نصار:
قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد هذا الشهر الكريم، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 11/3/2024 أول أيام شهر رمضان المعظم.

وجاءت بيانات هذه القطارات على النحو التالي:

- تعديل ميعاد قطاري 147 و138 ركاب الفيوم / الواسطي والعكس كالجداول المرفقة.

- تعديل ميعاد قطار 2103 (خدمات التبين) كالجدول المرفق.

- تأخير قيام قطار 268 ركاب المنصورة / طنطا ليقوم من المنصورة الساعة 13.25 بدلا من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلا من الساعة 14.35.

- إضافة مقرر وقوف قطار 297 اكسبريس طنطا / المنصورة بمحطتي منية شنتناعياش وصفط تراب.

وبانتهاء شهر رمضان المعظم تعود هذه القطارات لمواعيدها الحالية.

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السكة الحديد مواعيد القطارات حركة القطارات

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