السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان



كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد هذا الشهر الكريم، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 11/3/2024 أول أيام شهر رمضان المعظم.

وجاءت بيانات هذه القطارات على النحو التالي:

- تعديل ميعاد قطاري 147 و138 ركاب الفيوم / الواسطي والعكس كالجداول المرفقة.

- تعديل ميعاد قطار 2103 (خدمات التبين) كالجدول المرفق.

- تأخير قيام قطار 268 ركاب المنصورة / طنطا ليقوم من المنصورة الساعة 13.25 بدلا من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلا من الساعة 14.35.

- إضافة مقرر وقوف قطار 297 اكسبريس طنطا / المنصورة بمحطتي منية شنتناعياش وصفط تراب.

وبانتهاء شهر رمضان المعظم تعود هذه القطارات لمواعيدها الحالية.