السيسي: "إحنا عاملين استقرار وسلام ولا نشعل الحرائق"
كتب- محمد الميموني:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لا تشعل الحرائق في المنطقة، قائلًا: إحنا عاملين استقرار وسلام ولا نشعل حرائق هنا أو هنا.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة المصرية، احتفالا بذكرى يوم الشهيد.
وأضاف الرئيس: المساعدات مستمرة والمعبر مفتوح 24 ساعة عشان المساعدات عندنا تدخل في أي وقت، المعبر مابيتقفلش لكن في تحديات كتير قابلتنا علشان المساعدات تخش.
وتابع الرئيس السيسي: إحنا إمكانياتنا مش كبيرة أوي.. إحنا قاعدين على 6% والباقي كان صحراء، دلوقتي بقينا قاعدين على 10% أو 12% من أسوان لإسكندرية.
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