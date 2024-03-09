السيسي: "إحنا عاملين استقرار وسلام ولا نشعل الحرائق"

كتب- محمد الميموني:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لا تشعل الحرائق في المنطقة، قائلًا: إحنا عاملين استقرار وسلام ولا نشعل حرائق هنا أو هنا.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة المصرية، احتفالا بذكرى يوم الشهيد.

وأضاف الرئيس: المساعدات مستمرة والمعبر مفتوح 24 ساعة عشان المساعدات عندنا تدخل في أي وقت، المعبر مابيتقفلش لكن في تحديات كتير قابلتنا علشان المساعدات تخش.

وتابع الرئيس السيسي: إحنا إمكانياتنا مش كبيرة أوي.. إحنا قاعدين على 6% والباقي كان صحراء، دلوقتي بقينا قاعدين على 10% أو 12% من أسوان لإسكندرية.