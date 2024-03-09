مرحلة حرجة جدًّا بسبب الموجة الحارة المتوقعة.. نصائح مهمة لمزارعي المحاصيل الشتوية

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم السبت، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؛ حيث أوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة حارة تصل ذروتها إلى 38 درجة، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين مزارعي المحاصيل الشتوية بالأراضي الزراعية بمختلف المحافظات.

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن محاصيل القمح والفول والبطاطس وخضر الصوب والأنفاق، وجميع أشجار الفاكهة؛ خصوصًا المانجو والزيتون، في مرحلة حرجة جدًّا؛ نظرًا لفارق درجات الحرارة بين فترات الليل وفترات النهار، إضافةً إلى تغير اتجاه الرياح تكون جنوبية غربية "دافئة جدًّا" محملة بالرمال والأتربة أحياناً، وزيادة في نشاط الرياح في توقيتات متفرقة، وزيادة كبيرة في الشبورة المائية وفي الرطوبة النسبية، وتلك الأمور قد تؤدي إلى تلف المحاصيل.

ووجه فهيم نصائحه إلى مزارعي القمح بري المحصول اليوم السبت، والثلاثاء، والابتعاد عن الأحد والإثنين؛ لتفادي تعرض المحصول للذبول.

وطالب فهيم مزارعي البطاطس والفراولة بإجراء فحوصات لمحاصيلهم خلال الفترة الحالية؛ بسبب تجدد انتشار أمراض مزعجة مثل ندوة البطاطس المتأخرة- العفن الرمادي على الفراولة وخضر الصوب- معظم تبقعات الأوراق على محاصيل الخضر- البياض الدقيقي على المانجو والخوخ- الصدأ الأصفر على أصناف جميزة ١١ وسدس ١٢.. وغيرها.

وشدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة على ضرورة التهوية لأنفاق محاصيل الخضر والصوب الزراعية، مع تشديد الأربطة قبل يوم الإثنين وعدم استعجال كشف بلاستيك في الظهير الصحراوي لمصر الوسطى وغرب الدلتا؛ نظرًا لانخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل ليلاً.

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