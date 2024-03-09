ارتفاع كبير في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام شهر رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا بداية من يوم الاثنين المقبل مع بداية شهر رمضان الكريم.

وتتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي بطبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، وبالتالي ترتفع الحرارة.

وأضافت "غانم"، أن الحرارة ترتفع درجتين على المعدلات الطبيعية بداية من يوم الاثنين حيث تسجل على القاهرة 25 درجة، و33 درجة على المناطق الجنوبية، و21 درجة على السواحل الشمالية.

وتابعت: ذروة ارتفاع الحرارة ستكون يوم الأربعاء المقبل، حيث تصل الحرارة لـ 28 درجة على القاهرة، و28 حتى 35 درجة على المناطق الجنوبية.

وأشارت إلى أن الحرارة سرعان ما تنخفض ليلا على أغلب المناطق وتكون بين 12 و13 درجة، لذلك يرجى توخي الحذر وعدم تخفيف الملابس.

وأكدت أن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الفترة الحالية هو الشبورة المائية والتي تكون في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية.