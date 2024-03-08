"الري" تبحث موقف مشروعات التعاون بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة

كتب - محمد فتحي:

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعددًا من السادة قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لبحث موقف مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة في مجال صيانة المنشآت المائية وأعمال حماية الشواطيء.

رحب الدكتور سويلم باللواء العزازي، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس الحرص على استمرار وتعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والهيئة في العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لخدمة المنظومة المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية ذات الأولوية فى أقرب وقت، مع استمرار التنسيق بين الجانبين فيما يخص المراحل اللاحقة من التعاون والتى تشمل عددا من بوابات الترع والكبارى والسحارات والبرابخ ومنشآت النهاية بالترع.

كما تم الاتفاق على التنسيق بين الجانبين فيما يخص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية لحماية المنطقة الشاطئية وطريق الكورنيش من النحر والتآكل الناتج عن الأمواج والنوات البحرية والتغيرات المناخية، بالتزامن مع أعمال توسعة طريق الكورنيش الجارى تنفيذها.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع شهري بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوقوف علي الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة بين الجانبين.