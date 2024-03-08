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مسابقة 30 ألف معلم.. موعد الاختبارات وموقف المتقدمين

01:35 م الجمعة 08 مارس 2024

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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كتب- محمد فتحي:

إتاحة الاستعلام عن القبول في مسابقة 30 ألف معلم، من الكلمات الأكثر بحثا على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد أن أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن موقف المتقدمين في المسابقة من حيث القبول المبدئي وموعد امتحاناتهم.

ووفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإنه يمكن للمتقدمين الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية لمعرفة موقفهم وموعد الامتحانات الخاصة بهم في 11 محافظة أعلن عنهم الجهاز أمس في بيان رسمي له عبر اللينك التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.

وجاءت المحافظات التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كالآتي: "القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، الفيوم، دمياط، بني سويف، الإسماعيلية، الجيزة، السويس، بورسعيد".

ومن المقرر أن يتم عقد الامتحانات لهم فى الفترة من 18 مارس حتى 2 أبريل، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

ويقوم الجهاز بالإعلان عن باقي المحافظات والمسابقات الأخرى عند الإنتهاء من إجراءات مراجعة وتدقيق مستندات التقدم. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة 30 ألف معلم موعد الاختبارات

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