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BBC

غرفة السياحة تكشف لمصراوي موعد أولى رحلات حج عام 1445هـ

01:02 ص الجمعة 08 مارس 2024

جبل عرفات

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أن أول رحلات الحج السياحى البرى لهذا العام 1445 هـ ستنطلق يوم 23 ذو القعدة، الموافق 22 يونيو 2022.

وأوضح "وحيد"، لـ"مصراوي"، أن أولى رحلات الحج السياحي الجوي هذا العام ستبدأ يوم 25 ذو القعدة، الموافق 24 يونيو 2022.

وكان مصدر مُطلع في غرفة شركات السياحة، ذكر، لـ"مصراوي" أن جميع شركات السياحة قد انتهت من سداد مقابل الأرض عبر المسار الإلكتروني السعودي.

وأشار المصدر، إلى أن معظم الشركات قد سددت نظير خدمات الحج السياحي لعام 1445 هـ، بينما تعمل الشركات الأخرى حاليًا على ترتيب العملة اللازمة للسداد في الوقت الحالي.

وكان "مصراوي"، انفرد في وقت سابق، بنشر القيم المطلوب سدادها نظير خدمات الحج السياحي.

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رحلات الحج جبل عرفات غرفة السياحة

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