تغيير مواعيد بعض القطارات في شهر رمضان - أرقام وخطوط

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كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط مع بدء أول أيام شهر رمضان.

وقالت السكة الحديد، في بيان الخميس، إن بيانات هذه القطارات كما يلي:

- تعديل ميعاد قيام قطار (1915 سياحي القاهرة / المنصورة) ليقوم من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساءً بدلًا من الساعة 5:10 مساءً ليصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قيام قطار (2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية) ليقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءً بدلًا من الساعة 7:00 مساءً ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قيام قطار (2026 تالجو الإسكندرية - القاهرة) ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساءً بدلًا من الساعة 6:50 مساءً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قيام قطار (959 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسماعيلية) ليقوم من محطة القاهرة الساعة 6:45 مساءً بدلًا من الساعة 7:50 مساءً ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قيام قطار (63 ركاب طنطا / المنصورة) ليقوم من محطة طنطا الساعة 3:55 مساءً بدلًا من الساعة 3:35 مساءً ويصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

- تعديل مواعيد القطارات أرقام (586 ثالثة مكيفة الإسكندرية / المنصورة – 157 تهوية ديناميكية الأقصر/ الإسكندرية - 32 تهوية ديناميكية الإسكندرية / القاهرة) طبقا للجداول المرفقة.

- وقوف قطار رقم (3017 ثالثة مكيفة خط القاهرة - المنصورة) بمحطتي قويسنا وبركة السبع طبقًا للجدول المرفق.

وأوضحت الهيئة، عودة جميع القطارات السابقة إلى مواعيدها الحالية بانتهاء شهر رمضان المعظم.

ووجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، بالتواجد المستمر لقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، وإجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات ونظافة العربات ودورات المياه قبل خروجها من الورش.