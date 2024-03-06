رئيس"كهرباء الإسكندرية": إنشاء مركز للإصدار الذاتي.. وتشغيل"الداتا سنتر"قبل رمضان

كتب- محمد صلاح:

كشف المهندس إيهاب الفقى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه من المقرر بدء تشغيل مركز "الداتا سنتر" خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يمثل أهمية كبيرة لما يضمه من كافة البرامج والتطبيقات بالشركة وكذلك متابعة إطلاق اى خدمات تطلقها الوزارة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر ، حيث يضم خدمات "الشحن الموحد" و"الإصدار الموحد" والضبطية القضائية وكافة المعلومات الخاصة ب المشتركين وكذلك المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات للكهرباء والعدادات الذكية.

ونوه "الفقى"فى تصريحات خاصة لـ "مصراوى"، إلى أن الشركة تنتهى قريبا من إنشاء مركز للإصدار الذاتى لتوفير تكلفة سنوية تقدر بـ ٢٤ مليون جنيه بواقع مليونى جنيه شهريا للإستغناء عن طباعة الفواتير خارج الشركة قريبا.

وأوضح أن هناك رؤية مستقبلية تتضمن الاعتماد على "الداتا سنتر" فى الحفاظ على جميع البرامج والخدمات والتطبيقات خلال ١٥ عام وكذلك إمكانية إجراء أى تحديثات على اى مستوى بأى من البرامج والتطبيقات التى يتم تطويرها وتحديثها، مؤكدا أن كافة بيانات ما يقرب من ٣ ملايين مشترك موجودة بالفعل داخل المركز من خلال العدادات على النظام القديم "الاصدار الموحد" أو الشحن من خلال العدادات مسبقة الدفع وكذلك العدادات الذكية.

وقال المهندس محمد صلاح مدير عام النظم بالشركة، إن الهدف من البرنامج خدمة المشتركين فى المقام الأول وهو المستهدف رقم ١ لدينا كشركة توزيع مع تقديم خدمة سريعة جدا بكل سهولة ويسر وهذا لن يتم دون وجود مركز داتا سنتر، وكذلك مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمى وكذلك إتاحة وجود خدمات مركزية داخل الشركة بمكان واحد يسهل من وتيرة العمل وسهولة إطلاق خدمات متنوعة وجديدة.

وأوضح أن "الداتا سنتر" بالنسبة للقطاعات التابعة للشركة مما يتيح سهولة اتخاذ القرار من خلال إصدار بيانات ومعلومات تساعد رئيس الشركة والقيادات فى اتخاذ القرارات السريعة من خلال معرفة كمية العدادات والمشتركين ومتابعة نسب التحصيل من خلال غرفة تحكم مركزية يستطيع من خلالها متابعة ومراقبة جميع البيانات المتعلقة بقطاعات وإدارات الشركة خاصة أننا فى عصر التحول الرقمى.

ونوه إلى أن من خلال توافر المعلومات والبيانات فى مكان واحد يؤدي إلى سهولة اتخاذ القرار والتطوير مع تحديد كافة الاحتياجات بالإضافة لوضع خطط مستقبلية على مدار فترة زمنية بعيدة وهذا لم يحدث منذ قبل.

وتابع:"نستخدم أحدث وسائل وبرامج التأمين تحت رعاية الشركة القابضة لكهرباء مصر واستشارى المشروع فى تأمين البيانات عبر المراحل المختلفة منها التأمين الفيزيائي أو تأمين للمعلومات نفسها وكذلك التأمين من خلال الأشخاص كما يتم إجراء اختبارات بصفة دورية على كافة الوسائل السابقة للتأكد من تأمين المنظومة بالكامل وكذلك تحسين التطبيق كل فترة من خلال دعم ومتابعة من رئيس الشركة الذى لم يبخل بتقديم أى دعم".