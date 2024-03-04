إعلان

BBC

"سلومة" يناقش مع الطلاب نجاح القيادة السياسية في تخطي التحديات التي تمر بها المنطقة

02:44 م الإثنين 04 مارس 2024

أشرف سلومة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب-محمد فتحي:

أجرى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، زيارة تفقدية لمدرسة "يوسف الصديق" التي تحت الإنشاء في إدارة الهرم التعليمية للاطمئنان على الإنشاءات والتجهيزات ومعايير ومواصفات المبنى تمهيدا لافتتاحها قريبا.

وخلال الزيارة تابع وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، سير العملية التعليمية بمدرسة الهضبة الثانوية الرسمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، والفصول الدراسية.

واطمأن "سلومة" على استلام جميع الطلاب للتابلت، إذ أجرى حوارا مع الطلاب حول التحديات التي تمر بها المنطقة ونجاح القيادة السياسية في تخطي تلك العقبات، بالإضافة إلى مناقشة بعض المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، وعدم الإنجراف نحو الشائعات التي تهدم جسور الثقة بين القيادة السياسية والشعب. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

اقرأ أيضا:

امتحانات الثانوية العامة 2024.. 9 مزايا لعقد الاختبارات بنفس مواصفات العام الماضي

خلال الصيام.. نصائح مهمة من "أولياء أمور مصر" للطلاب بشأن الدراسة في رمضان

هل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 شرط لدخول الامتحانات؟

مسابقة الـ 30 ألف معلم.. طرق التقديم والاختبارات والتخصصات

أشرف سلومة الطلاب وزارة التربية والتعليم

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* دولارات رأس الحكمة.. الحكومة: توجيه رئاسي بسرعة الإفراجات الجمركية للسلع
* موجة حارة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية
* جمود في البيع والشراء.. ما سعر الدولار بالسوق السوداء بعد موجة الانهيار؟