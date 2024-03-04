"سلومة" يناقش مع الطلاب نجاح القيادة السياسية في تخطي التحديات التي تمر بها المنطقة

كتب-محمد فتحي:

أجرى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، زيارة تفقدية لمدرسة "يوسف الصديق" التي تحت الإنشاء في إدارة الهرم التعليمية للاطمئنان على الإنشاءات والتجهيزات ومعايير ومواصفات المبنى تمهيدا لافتتاحها قريبا.

وخلال الزيارة تابع وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، سير العملية التعليمية بمدرسة الهضبة الثانوية الرسمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، والفصول الدراسية.

واطمأن "سلومة" على استلام جميع الطلاب للتابلت، إذ أجرى حوارا مع الطلاب حول التحديات التي تمر بها المنطقة ونجاح القيادة السياسية في تخطي تلك العقبات، بالإضافة إلى مناقشة بعض المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، وعدم الإنجراف نحو الشائعات التي تهدم جسور الثقة بين القيادة السياسية والشعب. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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