مسابقة الأئمة 2024.. كيفية الحصول على الإيصال البنكي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يتسائل الكثير من الراغبين في التقدم لمسابقة بالأئمة بوزارة الأوقاف، عن كيفية الحصول على الإيصال البنكي، ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم.

وفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الجمعة، باب التقدم لمسابقة الأئمة بنظام التعاقد لصالح وزارة الأوقاف، عبر بوابة الوظائف الحكومية، وحتى الـ 16 من مارس الجاري.

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والإيصال البنكي هو أحد الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة الأئمة 2024، ويتم الحصول عليه من أحد البنوك الحكومية "الأهلي - مصر - الإسكندرية"، مقابل سداد مبلغ قدره 26 جنيها.

ويشترط في الإيصال البنكي، أن يكون مدونا عليه اسم من يرغب في التقديم للمسابقة، ويتم إرفاقه مع الأوراق المطلوبة للتقديم ورفعه عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ويستمر التقديم لمسابقة ألف إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف بنظام التعاقد، حتى الـ 16 من مارس الجاري، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وقررت وزارة الأوقاف، إتاحة التقديم للحاصلين على تقدير "مقبول" وفتحت التقديم حتى 40 عاما للمرة الأولى، من الحاصلين على التخصصات التالية:

- خريجو كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات أصول الدين بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات الشريعة بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات اللغة العربية.

خريجو كليات القرآن الكريم.

- خريجو كليات اللغات والترجمة "قسم الدراسات الإسلامية بجميع اللغات".

- خريجو "كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

- خريجو كلية التربية بجامعة الأزهر، شعب "الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية".

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