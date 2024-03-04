طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: أمطار على هذه المناطق وشبورة ورياح

بالصور.. إقبال كثيف على معرض "خير مزارعنا لأهالينا" بالدقي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الاثنين 04 مارس 2024 إلى السبت 09 مارس 2024.

وقالت الهيئة، يسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، يوجد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 05 مارس 2024

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 06 مارس والخميس 07 مارس 2024

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشـاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 08 مارس 2024

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30% تقريبا.

- نشـاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

السبت 09 مارس 2024

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30% تقريبا.