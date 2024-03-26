إعلان

BBC

وزيرة الهجرة: مؤسسة الدبلوماسية المصرية أخرجت نماذج مشرفة دافعت عن الوطن

11:46 م الثلاثاء 26 مارس 2024

السفيرة سها جندي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - أ ش أ:

أعربت وزيرة الدولة لشؤون للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، عن تقديرها لمؤسسة الدبلوماسية المصرية العظيمة، التي أخرجت - وما تزال - قامات في الدبلوماسية ونماذج مشرفة ضحت ودافعت عن الوطن وبذلت من أجله كل غال ونفيس.

وكتبت الوزيرة - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء- "سعدت وتشرفت أمس بحضور احتفالية يوم الدبلوماسية المصرية، والذي يوافق 15 مارس من كل عام، بدعوة كريمة من وزير الخارجية الوزير سامح شكري، وبحضور ومشاركة لفيف من أساتذتنا من السادة وزراء الخارجية السابقين، وأعلام الدبلوماسية المصرية، وعلى رأسهم، الوزير عمرو موسي، و الوزير نبيل فهمي، و الوزير محمد العرابي، وزملائي، والوكلاء السابقين ومساعدي الوزير السابقين والحاليين والسفراء، وإخوتي وأبنائي من مختلف الدرجات من الدبلوماسيين المصريين، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة البارزة".

وعبرت الوزيرة عن خالص التقدير والامتنان، للوزير سامح شكري، على الدعوة لحضور هذه المناسبة الغالية، قائلة:"والتي مهما طال الزمن وشاركت كل عام في فعاليتها؛ فلن أتغلب أبدا على مشاعر المحبة الغامرة والتقدير الكبير لهذه المؤسسة العظيمة".

واختتمت الوزيرة: "كل عام والجميع بخير بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية، ومصر الحبيبة شامخة وعظيمة أبد الدهر".

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مؤسسة الدبلوماسية المصرية احتفالية يوم الدبلوماسية المصرية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

50 صورة من حفلات سحور النجوم.. مي عمر وبسمة بوسيل ويسرا الأبرز
طلال أبو غزالة لمصراوي: أنصح رجال الأعمال بالاستثمار في هذه القطاعات الفترة الحالية
* حار نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)