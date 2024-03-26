وزيرة الهجرة: مؤسسة الدبلوماسية المصرية أخرجت نماذج مشرفة دافعت عن الوطن

القاهرة - أ ش أ:

أعربت وزيرة الدولة لشؤون للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، عن تقديرها لمؤسسة الدبلوماسية المصرية العظيمة، التي أخرجت - وما تزال - قامات في الدبلوماسية ونماذج مشرفة ضحت ودافعت عن الوطن وبذلت من أجله كل غال ونفيس.

وكتبت الوزيرة - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء- "سعدت وتشرفت أمس بحضور احتفالية يوم الدبلوماسية المصرية، والذي يوافق 15 مارس من كل عام، بدعوة كريمة من وزير الخارجية الوزير سامح شكري، وبحضور ومشاركة لفيف من أساتذتنا من السادة وزراء الخارجية السابقين، وأعلام الدبلوماسية المصرية، وعلى رأسهم، الوزير عمرو موسي، و الوزير نبيل فهمي، و الوزير محمد العرابي، وزملائي، والوكلاء السابقين ومساعدي الوزير السابقين والحاليين والسفراء، وإخوتي وأبنائي من مختلف الدرجات من الدبلوماسيين المصريين، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة البارزة".

وعبرت الوزيرة عن خالص التقدير والامتنان، للوزير سامح شكري، على الدعوة لحضور هذه المناسبة الغالية، قائلة:"والتي مهما طال الزمن وشاركت كل عام في فعاليتها؛ فلن أتغلب أبدا على مشاعر المحبة الغامرة والتقدير الكبير لهذه المؤسسة العظيمة".

واختتمت الوزيرة: "كل عام والجميع بخير بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية، ومصر الحبيبة شامخة وعظيمة أبد الدهر".