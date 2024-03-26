"تموين القاهرة": ضخ ما يقرب من 100 طن سكر يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين

تعاون بين وزارة العمل و"الدولية" يستهدف 91 مُفتش في 11 محافظة صناعية

كتب- محمد نصار:

أعلن ناصر ثابت عبد السلام، وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين القاهرة، تكثيف جهودها المديرية لتوفير جميع السلع الأساسية والاستراتيجية وعلى رأسها سلعة السكر، حيث يتم ضخ ما يقرب من 100 طن سكر يوميًا بنطاق العاصمة.

وقال "عبد السلام"، في بيان الثلاثاء، إنه يتم ضخ 2 طن سكر لكل منطقة من مناطق المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة 15 مايو ومدينة بدر والشروق و6 أكتوبر.

وأضاف مديري المديرية، أنه يتم ضخ طن من السكر يوميا لكل إدارة تموينية بكل منطقة من مناطق العاصمة والتي تشمل 38 منطقة وإدارة تموينية.

كما يتم التموين ضخ كميات كبيرة من السكر بالمجمعات ومنافذ "المواطن أولا" والميادين والأحياء بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لمتابعة التوزيع العادل وإحباط أي فرصة لمن تسول له نفسه احتكار أي كمية.

ويتم كذلك ضخ 3 أطنان من السكر يوميا لكل منطقة من المناطق بديلة العشوائيات والتي تشمل منطقة الخيالة والأسمرات ومنطقة روضة السيدة زينب ومعا والسلام وغيرها من المناطق البديلة والأكثر كثافة والأشد احتياجا.

وتقوم مجموعة عمل بمتابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة وكيل المديرية، من خلال المرور اليومي للتأكد من توافر الخبز البلدي والسلع التموينية للمواطنين قاطني هذه المناطق ورفع تقرير فني يومي لوكيل الوزارة، فضلا عن رصد أي نقص أو عجز في القطاع التمويني.