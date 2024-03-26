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BBC

طقس الأسبوع الثالث من رمضان.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ونشاط للرياح

09:00 ص الثلاثاء 26 مارس 2024
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    رياح مثيرة للأتربة
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    رياح مثيرة للأتربة
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    رياح مثيرة للأتربة
  • عرض 7 صورة
    رياح مثيرة للأتربة
  • عرض 7 صورة
    رياح مثيرة للأتربة
  • عرض 7 صورة
    رياح مثيرة للأتربة
  • عرض 7 صورة
    رياح مثيرة للرمال
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كتب- عمر صبري:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيئة، خلال نشرة الطقس المتوسطة، أنه ابتداءا من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 31 مارس نهاية الشهر، من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، ليسود طاقة حار نهارا مائل للبرودة ليلا.

ومن المتوقع، أن يكون هناك نشاط للرياض على مناطق بغرب البلاد قد تكون مثيرة بالرمال والتربية يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 مارس.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط للرياح من يوم الخميس 28 مارس وحتى الأحد على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

الطقس الرياح الأرصاد درجات الحرارة

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