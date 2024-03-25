محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير محور المنصورية من منزل الدائري حتي كوبري عز

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بطريق المنصورية، بدءًا من منزل الطريق الدائري وحتى كوبري عز نطاق حي الهرم؛ للوقوف على نسب التنفيذ وجودة الأعمال.

وأشار "راشد"، بحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، إلى أن الأعمال تأتى فى إطار مشروع رفع كفاءة وتطوير وتجميل حوض ومحور المنصورية وتحقيق نقلة حضارية شاملة بمحيطه؛ لكونه أحد المحاور المرورية الهامة المؤدية إلى العديد من المقاصد السياحية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن الأعمال تشمل رصف وتطوير الطريق وجانبيه والجزيرة الوسطى وتحديث منظومة الإنارة والمرور والبنية التحتية وشبكة صرف مياه الأمطار وتحسين الوجهة الحضارية وذلك بطول ٢ كم.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم، بالتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال؛ لمنع تراكم المخلفات وناتج الأعمال بمحيط أعمال التطوير ورفعها أولًا بأول بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، ومراعاة تنفيذ وصلات للمرافق وأكشاك الكهرباء وإظهارها بالمظهر اللائق الذى يتلائم مع أعمال التطوير والانتهاء من الأعمال وفق الجداول المحددة.

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