تنويه جوي عاجل.. أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى

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أمطار القاهرة اليوم.. 17 صورة ترصد الأجواء في شوارع العاصمة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، الآن، إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الأرصاد، في تنويه عاجل قبل قليل: أجواء شتوية الآن وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرفة من القاهرة الكبرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه الرياح تنشط أيضًا مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتسجل درجة الحرارة العظمى الآن في القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية.

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